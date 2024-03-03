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В ХАМАС назвали условия для достижение перемирия в секторе Газа

В ХАМАС назвали условия для достижение перемирия в секторе Газа Достижение соглашения о перемирии возможно в течение 1-2 суток, если Израиль примет требования радикального палестинского движения ХАМАС.
Другие страны
3 марта 2024 г. 15:07
В ХАМАС назвали условия для достижение перемирия в секторе Газа

Достижение соглашения о перемирии возможно в течение 1-2 суток, если Израиль примет требования радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом представитель движения сообщил Agence France-Presse.

"Если Израиль согласится на требования ХАМАС, которые включают возвращение перемещенных лиц на север сектора Газа и увеличение объемов гуманитарной помощи, это может проложить путь для заключения соглашения о перемирии в течение следующих 24-48 часов", - говорится в заявлении.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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