В Госдепе обеспокоены действиями Турции в Сирии и Ираке

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ США обеспокоены ударами Турции по территории Сирии и Ирака.
Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер.
Как передаёт РИА Новости, Тонер отметил, что ВВС Турции нанесли удары без координации с коалицией во главе с США.
«Мы очень обеспокоены, глубоко обеспокоены тем, что Турция сегодня нанесла удары на севере Сирии и Ирака без должной координации ни с США, ни с глобальной коалицией против ИГИЛ. Мы напрямую выразили эту обеспокоенность правительству Турции», — заявили в Госдепе.
По словам Тонера, данные авиаудары не были одобрены коалицией и привели к трагической гибели партнёров по борьбе с ИГИЛ, включая курдских ополченцев.
Ранее в Пентагоне подтвердили гибель сирийских и иракских бойцов курдского ополчения при авиаударах ВВС Турции.
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