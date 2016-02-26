В горах Норвегии 13 туристов из Нидерландов пропали без вести

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Тринадцать туристов из Нидерландов пропали без вести в горном районе на западе Норвегии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NOS.

Туристы находились в регионе с 21 февраля. Последний известный маршрут пешей группы пролегал по горам в районе деревни Гротли. Они вышли на экстренную связь с полицией около 08:00 и около 10:00 по местному времени, однако из-за помех установить, где они точно находятся и что с ними произошло, не удалось.

По данным местной прессы, в настоящее время в регионе установились неблагоприятные погодные условия - идет снег и поднялся сильный ветер, существует риск схода лавин.

В район направлены специалисты Красного Креста на снегоходах и сотрудники полиции с собаками-спасателями, способными отыскивать людей под снегом. Эксперты не исключают, что группу туристов накрыла лавина.

В министерстве иностранных дел Нидерландов пока не подтвердили пропажу туристов, но сообщили, что находятся на связи с норвежским посольством в Гааге по этому вопросу.