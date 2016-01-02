​В Германии начались продажи "Майн кампф"

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В Германии 1 января - впервые после окончания Второй мировой войны - в продажу поступила книга Адольфа Гитлера "Майн кампф" ("Моя борьба"), передает Report со ссылкой на РБК.

До этого момента права на книгу принадлежали правительству Баварии, однако они истекли 31 декабря.

Новое двухтомное издание "Майн кампф" снабжено 3700 пометками и комментариями историков. Книга переиздана мюнхенским Институтом современной истории тиражом около 4 тыс. экземпляров.

Издатели утверждают, что целью переиздания является развенчание нацистской пропаганды.

Переиздание книги с комментариями было с одобрением встречено представителями еврейского сообщества, которые заявляют, что изданная в таком виде она поможет объяснить суть Холокоста.

В "Майн Кампф" Гитлер высказал свои расистские и антисемитские взгляды. После его прихода к власти его книга стала "священным писанием" нацистов и издавалась миллионными тиражами.