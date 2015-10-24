​В Германии из общежитий сбежали около 700 беженцев

Баку. 24 октйабря. REPORT.AZ/ За последние несколько дней около 700 беженцев самовольно покинули центры первичного распределения, которые расположены в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония.

Как передает Report, об этом сообщила 24 октября газета Neue Osnabrücker Zeitung.

По сведениям издания, иностранцы разъехались по своим родственникам и знакомым, которые уже проживают в ФРГ или в других странах ЕС. При этом точное число сбежавших и их имена назвать не представляется возможным, приезжие не были зарегистрированы как беженцы, более того, они еще даже не успели получить статус соискателя.