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    ​В Германии из общежитий сбежали около 700 беженцев

    Иностранцы разъехались по своим родственникам и знакомым

    Баку. 24 октйабря. REPORT.AZ/ За последние несколько дней около 700 беженцев самовольно покинули центры первичного распределения, которые расположены в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония.

    Как передает Report, об этом сообщила 24 октября газета Neue Osnabrücker Zeitung.

    По сведениям издания, иностранцы разъехались по своим родственникам и знакомым, которые уже проживают в ФРГ или в других странах ЕС. При этом точное число сбежавших и их имена назвать не представляется возможным, приезжие не были зарегистрированы как беженцы, более того, они еще даже не успели получить статус соискателя.

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