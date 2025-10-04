В ФРГ намерены сотрудничать с Украиной и Израилем в борьбе с дронами

Власти Германии будут развивать сотрудничество с Украиной и Израилем в области разработки систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает Report со ссылкой на газету Bild, об этом заявил глава МВД ФРГ Александр Добриндт.

Министр уточнил, что в рамках решения Германия намерена организовать специальное подразделение, которое будет отвечать только за защиту от дронов. Также Берлин планирует выделить больше средств для исследований и создания новых технологий, способных быстрее отражать атаки.

Кроме того, по словам Добриндта, ФРГ намерена улучшить сотрудничество в рамках Европейского союза (ЕС). Ожидается, что глава МВД Германии включит данную тему в повестку дня министров внутренних дел ЕС.