В ФРГ намерены сотрудничать с Украиной и Израилем в борьбе с дронами
Другие страны
- 04 октября, 2025
- 04:37
Власти Германии будут развивать сотрудничество с Украиной и Израилем в области разработки систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Как передает Report со ссылкой на газету Bild, об этом заявил глава МВД ФРГ Александр Добриндт.
Министр уточнил, что в рамках решения Германия намерена организовать специальное подразделение, которое будет отвечать только за защиту от дронов. Также Берлин планирует выделить больше средств для исследований и создания новых технологий, способных быстрее отражать атаки.
Кроме того, по словам Добриндта, ФРГ намерена улучшить сотрудничество в рамках Европейского союза (ЕС). Ожидается, что глава МВД Германии включит данную тему в повестку дня министров внутренних дел ЕС.
