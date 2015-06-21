В Филадельфии неизвестный преступник открыл огонь по людям на улице, ранены семь человек

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь человек получили огнестрельные ранения в результате атаки неизвестного преступника, который открыл беспорядочный огонь по людям на улице в западной части города Филадельфия (штат Пенсильвания).

Как отмечает Report, об этом сообщила телекомпания NBC. Среди пострадавших - двое детей.

По его данным, инцидент произошел в субботу в районе 22:00 по местному времени. Известно, что группа людей, которые стали жертвами нападения, собралась на пикник. Оба ребенка - двух- и десятилетнего возраста - доставлены в больницу в критическом состоянии. Возраст других раненых - от 15 до 25 лет.

"Судя по всему, нападавший открыл беспорядочную стрельбу посреди улицы", - отметил лейтенант полиции Филадельфии Джон Уокер.

Подробности случившегося выясняются. О том, удалось ли поймать преступника, пока не сообщается.

Примерно в то же время, в 23:00 по местному времени, в городе Детройт (штат Мичиган) произошла стрельба на баскетбольной площадке, в результате которой один человек погиб и еще восемь пострадали.