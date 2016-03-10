​В Египте автобус столкнулся с грузовиком, погибли 18 человек

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В среду, 9 марта, на юге Синайского полуострова микроавтобус, переполненный людьми, на полной скорости столкнулся с грузовиком.

Как передает Report, в результате аварии, по предварительным данным, погибли 18 человек.

Как сообщают местные СМИ, авария произошла между населенными пунктами Абу-Рудейса и Эт-Тор. Среди погибших 12 полицейских, а также четверо студентов. Личности еще двоих не установлены. Пять человек получили травмы. В настоящее время, полиция выясняет, что стало причиной аварии.