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    ​В Египте автобус столкнулся с грузовиком, погибли 18 человек

    Среди погибших12 полицейских, а также четверо студентов

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В среду, 9 марта, на юге Синайского полуострова микроавтобус, переполненный людьми, на полной скорости столкнулся с грузовиком.

    Как передает Report, в результате аварии, по предварительным данным, погибли 18 человек.

    Как сообщают местные СМИ, авария произошла между населенными пунктами Абу-Рудейса и Эт-Тор. Среди погибших 12 полицейских, а также четверо студентов. Личности еще двоих не установлены. Пять человек получили травмы. В настоящее время, полиция выясняет, что стало причиной аварии.

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