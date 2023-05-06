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В ДР Конго более 170 человек погибли из-за проливных дождей

В ДР Конго более 170 человек погибли из-за проливных дождей По меньшей мере 176 человек погибли в последние сутки в провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в результате вызванных проливными дождями наводнений и оползней.
Другие страны
6 мая 2023 г. 04:10
В ДР Конго более 170 человек погибли из-за проливных дождей

По меньшей мере 176 человек погибли в провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в результате вызванных проливными дождями наводнений и оползней.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил губернатор провинции Тео Нгвабидже Каси.

"Наряду с погибшими есть пропавшие без вести, - приводит его слова агентство. - Идут поисковые и спасательные работы".

Конголезская радиостанция Radio Okapi передала, что сильные дожди прошли вечером 4 мая в ряде районов провинции Южное Киву. Наибольшие разрушения зафиксированы в поселках Бушушу и Ньямукуби, где вышедшие из берегов реки вызывали обрушения более 500 домов.

В начале текущей недели мощные ливни прошли в соседней с ДРК Руандой, вызвав гибель 130 человек.

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Версия на азербайджанском языке Afrika ölkəsində daşqın və torpaq sürüşmələri azı 176 nəfərin həyatına son qoyub

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