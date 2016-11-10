В Чикаго и в Нью-Йорке несколько тысяч человек прошли маршем против президентства Трампа - ФОТО

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Несколько тысяч человек прошли маршем в Чикаго против президентства Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает газета Chicago Tribune.

Протестующие, выкрикивая лозунги против Трампа, прошли мимо небоскреба, носящего имя избранного президента США.

В частности, протестующие обвиняли Трампа в расизме и скандировали, что приветствуют мусульман в Чикаго.

Более 400 человек собрались в районе Юнион-сквер в Нью-Йорке, чтобы выразить протест против победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах, сообщает телеканал NBC New York.

Участники акции протеста начали собираться в назначенном месте у Юнион-сквер около 18.00 по местному времени. По планам организаторов, демонстранты пройдут маршем к небоскребу Trump Tower, где устроят пикет.

Акция была организована с помощью социальной сети Facebook, в которой также анонсировалось еще одно подобное мероприятие. Более 10 тысяч пользователей сети заявили, что намерены принять участие во "встречах".