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В брошенной в Берлине сумке была взрывчатка, используемая террористами

В брошенной в Берлине сумке была взрывчатка, используемая террористами Взрывчатка, находившаяся в сумке, которую неизвестный мужчина бросил на вокзале 30 октября в берлинском районе Нойкёльн, представляла собой вещество, зачастую используемое для совершения терактов.
Другие страны
31 октября 2024 г. 17:42
В брошенной в Берлине сумке была взрывчатка, используемая террористами

Взрывчатка, находившаяся в сумке, которую неизвестный мужчина бросил на вокзале 30 октября в берлинском районе Нойкёльн, представляла собой вещество, зачастую используемое для совершения терактов.

Как передает Report, об этом пишет газета Bild.

В сумке находилось сероватое вещество, пластиковая бутылка, обмотанная проводами, и бумажный пакет с другими проводами. Обнаруженным веществом был трипероксид триацетона (TATP), представляющий собой взрывоопасную смесь, которая часто используется в террористических атаках исламистов.

Как уточняет газета Die Welt, было обнаружено 530 грамм ТАТР. По словам представителя профсоюза полиции, на данный момент нет подтверждения, что планировался теракт. Что именно мужчина хотел сделать со взрывчаткой, также пока не выяснено.

Кроме того, в сумке было обнаружено удостоверение личности, принадлежащее польскому гражданину, которое могло быть украдено. В материале газеты уточняется, что злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. Личность мужчины пока не установлена. Ведутся его поиски.

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