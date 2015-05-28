 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Бельгии открыли уголовное дело против Skype

    Сервис обвиняется в отказе предоставить информацию о переговорах двух преступников-армян

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Прокуратура бельгийского города Мехелен открыла уголовное дело против сервиса интернет-телефонии Skype, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Сервис обвиняется в отказе предоставить информацию о переговорах двух преступников, близких к армянской преступной группировке, в 2012 году.

    Двое выходцев из Армении активно пользовались сервисом интернет-телефонии, согласовывая преступные замыслы, касающиеся поставок контрабандной продукции и краденого имущества.

    В 2012 году Skype отказала бельгийским правоохранителям, аргументировав свою позицию тем фактом, что Skype - не бельгийский оператор связи.

    Прокуратура Мехелена убеждена, что компания нарушила бельгийские законы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi