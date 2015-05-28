​В Бельгии открыли уголовное дело против Skype

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Прокуратура бельгийского города Мехелен открыла уголовное дело против сервиса интернет-телефонии Skype, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Сервис обвиняется в отказе предоставить информацию о переговорах двух преступников, близких к армянской преступной группировке, в 2012 году.

Двое выходцев из Армении активно пользовались сервисом интернет-телефонии, согласовывая преступные замыслы, касающиеся поставок контрабандной продукции и краденого имущества.

В 2012 году Skype отказала бельгийским правоохранителям, аргументировав свою позицию тем фактом, что Skype - не бельгийский оператор связи.

Прокуратура Мехелена убеждена, что компания нарушила бельгийские законы.