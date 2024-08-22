В Бангладеш аннулировали диппаспорта бывших членов кабмина и парламента

Временное правительство Бангладеш аннулировало дипломатические паспорта экс-премьера страны Шейх Хасины, членов ее кабинета и бывших парламентариев.

Временное правительство Бангладеш аннулировало дипломатические паспорта экс-премьера страны Шейх Хасины, членов ее кабинета и бывших парламентариев.

Как передает Report, соответствующее распоряжение было опубликовано МВД страны.

"Бывшему премьер-министру, ее советникам, бывшим членам кабинета министров и всем членам недавно распущенного национального парламента предписано сдать свои дипломатические паспорта. Директива также распространяется на членов их семей. Обычные паспорта указанным лицам могут быть выданы только после получения положительных заключений не менее чем от двух следственных органов", - говорится в сообщении.

Владельцы дипломатических паспортов получают право безвизового въезда во многие страны. Теперь документ, которым экс-премьер воспользовалась, когда уезжала в день отставки в Индию, будет недействителен. В отношении Шейх Хасины в Бангладеш возбуждено уже несколько уголовных дел.

5 августа на фоне антиправительственных демонстраций премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну. Сегодня в стране действует временное правительство, которое возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.