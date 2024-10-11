В Балтийском море загорелся нефтехимический танкер, члены экипажа спасены

73-метровый нефтехимический танкер Annika загорелся в Балтийском море неподалеку от германского города Кюлунгсборн. Всех семерых членов экипажа вывезли с судна на спасательном катере.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Германское общество по спасению на водах.
В тушении пожара задействованы аварийно-спасательный крейсер АРКОНА, глубоководный спасательный буксир "Балтика", зафрахтованный Федеральным министерством транспорта, и многоцелевое судно "Аркона".
Командование по чрезвычайным ситуациям Германии взяло на себя общее оперативное руководство дальнейшими мерами.
Сообщается, что на борту Annika находится 640 тонн тяжелой нефти.