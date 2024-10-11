О нас

В Балтийском море загорелся нефтехимический танкер, члены экипажа спасены

В Балтийском море загорелся нефтехимический танкер, члены экипажа спасены 73-метровый нефтехимический танкер Annika загорелся в Балтийском море неподалеку от германского города Кюлунгсборн. Всех семерых членов экипажа вывезли с судна на спасательном катере.
Другие страны
11 октября 2024 г. 14:57
В Балтийском море загорелся нефтехимический танкер, члены экипажа спасены

73-метровый нефтехимический танкер Annika загорелся в Балтийском море неподалеку от германского города Кюлунгсборн. Всех семерых членов экипажа вывезли с судна на спасательном катере.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Германское общество по спасению на водах.

В тушении пожара задействованы аварийно-спасательный крейсер АРКОНА, глубоководный спасательный буксир "Балтика", зафрахтованный Федеральным министерством транспорта, и многоцелевое судно "Аркона".

Командование по чрезвычайным ситуациям Германии взяло на себя общее оперативное руководство дальнейшими мерами.

Сообщается, что на борту Annika находится 640 тонн тяжелой нефти.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
7 октября 2024 г. 17:26
Кобахидзе счел абсолютно реальным восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
Кобахидзе счел "абсолютно реальным" восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
11 октября 2024 г. 00:41
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов
9 октября 2024 г. 13:17
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
7 октября 2024 г. 12:10
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
10 октября 2024 г. 13:08
Футболист Реала Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
6 октября 2024 г. 09:21
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
7 октября 2024 г. 16:41
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
7 октября 2024 г. 14:33
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
11 октября 2024 г. 00:22
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
6 октября 2024 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi