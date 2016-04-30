В Багдаде объявлено чрезвычайное положение – СМИ

Баку. 30 Апреля. REPORT.AZ/ Иракские чиновники объявили чрезвычайное положение в Багдаде в субботу после того, как протестующие штурмовали здание парламента.

Как передает Report, об этом сообщает NBC со ссылкой на представителя МВД страны Саада Манна.

"Органы безопасности Ирака объявили чрезвычайное положение в Багдаде", - сказал он.

"Все ворота, которые ведут в Багдад закрыты. Никому не позволено въехать в Багдад, только те, кто хочет покинуть город, могут это сделать", - добавил Манн.