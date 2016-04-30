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    В Багдаде объявлено чрезвычайное положение – СМИ

    Все ворота, которые ведут в Багдад закрыты

    Баку. 30 Апреля. REPORT.AZ/ Иракские чиновники объявили чрезвычайное положение в Багдаде в субботу после того, как протестующие штурмовали здание парламента.

    Как передает Report, об этом сообщает NBC со ссылкой на представителя МВД страны Саада Манна.
    "Органы безопасности Ирака объявили чрезвычайное положение в Багдаде", - сказал он.

    "Все ворота, которые ведут в Багдад закрыты. Никому не позволено въехать в Багдад, только те, кто хочет покинуть город, могут это сделать", - добавил Манн.

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