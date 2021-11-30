В Австрии за отказ от обязательной вакцинации могут лишить свободы

Черновой проект закона о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в Австрии предусматривает штраф за отказ от прививки до 7 200 евро.

Черновой проект закона о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в Австрии предусматривает штраф за отказ от прививки до 7 200 евро.

Как передает Report, об этом со ссылкой на разрабатываемый документ австрийского правительства сообщила газета Die Presse .

Согласно черновому документу, обязательная вакцинация от коронавируса будет распространяться на всех проживающих в Австрии людей с февраля 2022 года. Штраф за отказ от прививки будет составлять 3 600 евро или четыре месяца лишения свободы за отказ от его выплаты. Крупный штраф в 7 200 евро будет грозить тем, кто проигнорирует два уведомления властей о необходимости сделать прививку.

Исключения будут охватывать людей, для кого существует риск для жизни и здоровья из-за прививки, беременных и подростков до 12 лет. Законопроект должен быть представлен на неделе с 6 декабря. Он должен еще получить одобрение обеих палат парламента Австрии.

Правительство Австрии из-за четвертой волны пандемии заявило о плане введения обязательной вакцинации от COVID-19 с февраля 2022 года.