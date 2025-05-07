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В аэропорту Саны оценили ущерб от атаки ВС Израиля в $500 млн

В аэропорту Саны оценили ущерб от атаки ВС Израиля в $500 млн Размер ущерба, нанесенного международному аэропорту столицы Йемена Саны в результате ударов ВС Израиля, оценивается примерно в $500 млн.
Другие страны
7 мая 2025 г. 11:35
В аэропорту Саны оценили ущерб от атаки ВС Израиля в $500 млн

Размер ущерба, нанесенного международному аэропорту столицы Йемена Саны в результате ударов ВС Израиля, оценивается примерно в $500 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил гениректор аэропорта Халед аш-Шайеф.

"По предварительным оценкам, ущерб от атаки противника на аэропорт оценивается в $500 млн", - сказал он телеканалу Al Masirah, принадлежащему хуситам из мятежного движения "Ансар Аллах". Как отметил аш-Шайеф, для восстановления аэропорта потребуется "много времени".

ВВС Израиля нанесли во вторник массированный удар по Йемену в ответ на обстрел хуситами аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Основной целью стал международный аэропорт Саны. Обстрелу также подверглись ряд электростанций в столичном регионе и цементный завод в провинции Амран. Основной пассажирский терминал аэропорта и все технические помещения были полностью разрушены. В результате атаки уничтожены шесть самолетов, три из которых принадлежали йеменской авиакомпании Yemenia Airways.

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