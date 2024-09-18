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Украина получит от Литвы до 50 млн евро до конца года

Украина получит от Литвы до 50 млн евро до конца года Литва до конца года окажет Украине военную помощь до 50 млн евро.
Другие страны
18 сентября 2024 г. 15:24
Украина получит от Литвы до 50 млн евро до конца года

Литва до конца года окажет Украине военную помощь до 50 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, об этом заявил министр обороны Лауринас Касчюнас.

"В этом году объем нашей помощи Украине составил 153 млн евро. До конца года стоимость дополнительной помощи будет от 40 млн до 50 млн евро", - сказал он.

По словам министра, намерена вложить 10 млн евро в развитие производства украинских дальнобойных вооружений, в том числе ракеты-дрона "Паляница", приобрести для передачи Киеву системы ПВО ближнего радиуса действия, радары, оборудование для разминирования.

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