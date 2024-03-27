Убытки из-за обрушения моста в Балтиморе составляют 9 млн долларов в день

Убытки от приостановки деятельности порта в Балтиморе (штат Мэриленд) в связи с обрушением моста в городе составляют около 9 млн долларов в день.

Убытки от приостановки деятельности порта в Балтиморе (штат Мэриленд) в связи с обрушением моста в городе составляют около 9 млн долларов в день.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Newsweek.

Порт Балтимора, один из крупнейших в США, приостановил работу из-за обрушения моста 26 марта. Деятельность порта "обеспечивает более 15 тыс. рабочих мест и приносит доход в размере 2,6 млрд доллара" в год, отмечает журнал.

По словам эксперта Сиракузского университета в штате Нью-Йорк Патрика Пенфилда, остановка деятельности порта из-за инцидента приведет к "серьезным нарушениям цепочек поставок на восточном побережье" США.

"Многие производственные компании используют его для перевозки материалов. Если порт не будет работать, это вызовет серьезные проблемы", - отметил он. Пенфилд предположил, что закрытие порта заставит перенаправить грузы в другие места, например в порт Нью-Йорка и Нью-Джерси или Саванны (штат Джорджия). Однако, по его словам, это может занять "не менее двух недель".

Полный экономический эффект от закрытия порта Балтимора будет зависеть от того, как быстро власти смогут отремонтировать мост, заключает журнал.

Ранее сообщалось о том, что не менее шести человек погибли в результате обрушения моста.