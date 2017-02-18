Тысячи филиппинцев вышли на протест против внесудебных расправ

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Несколько тысяч человек вышли на улицы филиппинской столицы, протестуя против внесудебных убийств и планов правительства восстановить в стране смертную казнь, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Демонстрация, проходившая в субботу, носила название "Пеший марш для спасения жизни" и была поддержана Конференцией католических епископов Филиппин. Акции проходят спустя несколько дней после того, как церковь на Филиппинах раскритиковала действия президента Родриго Дутерте, который поводит борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики.

Организаторы заявляют не менее чем о 50 тысячах участников шествия в сторону парка Хосе Рисаля, еще 10 тысяч человек, по данным полиции, слушали выступления в ходе демонстраций.