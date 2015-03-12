​Трое заключенных погибли, более 30 ранены при подавлении бунта в тюрьме Гондураса

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Во время бунта заключенных в Гондурасе погибли трое заключенных, более 30 ранены.

Как передает Report, инцидент произошел с утра в пенитенциарном центре Сан-Педро-Сула.

Власти направили более 400 сотрудников полиции и солдат армии Гондураса для подавления беспорядков.

Также пострадали не менее пяти сотрудников военной полиции в ходе усмирения бунта. Заключенные устроили беспорядки в знак протеста против их перевода в другие тюрьмы.