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    ​Трое заключенных погибли, более 30 ранены при подавлении бунта в тюрьме Гондураса

    Власти направили более 400 сотрудников полиции для подавления беспорядков

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Во время бунта заключенных в Гондурасе погибли трое заключенных, более 30 ранены.

    Как передает Report, инцидент произошел с утра в пенитенциарном центре Сан-Педро-Сула.

    Власти направили более 400 сотрудников полиции и солдат армии Гондураса для подавления беспорядков.

    Также пострадали не менее пяти сотрудников военной полиции в ходе усмирения бунта. Заключенные устроили беспорядки в знак протеста против их перевода в другие тюрьмы.

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