Три штата США создали альянс против решения Трампа по климату

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Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Губернаторы трех штатов США — Калифорнии, Нью-Йорка и Вашингтона — объединились против решения президента США Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения по климату.

Как передает Report, об этом пишет Time.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун назвал решение Трампа о выходе из соглашения «безумным шагом со стороны президента».

К Брауну присоединились губернатор Вашингтона Джей Инсли и губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. Власти трех штатов создали Альянс США по климату, чтобы поддержать соглашение о климате, подписанное почти 200 странами.