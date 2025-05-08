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Трамп сообщил о заключении торгового соглашения с Великобританией

Трамп сообщил о заключении торгового соглашения с Великобританией Президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения по торговле с Великобританией.
Другие страны
8 мая 2025 г. 19:46
Трамп сообщил о заключении торгового соглашения с Великобританией

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения по торговле с Великобританией.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Мы достигли исторического торгового соглашения с Великобританией - с нашим сильным союзником", - сообщил Трамп, подчеркнув, что это - первое такое соглашение США с тех пор, как в апреле он ввел дополнительные пошлины против многочисленных торговых партнеров его страны.

При этом президент США подчеркнул, что сделка не предусматривает полного отказа от пошлин на британские товары.

"В рамках это сделки США получат $6 млрд в качестве доходов от пошлин в 10%. Кроме того, мы получим новые торговые возможности для наших сельхозпроизводителей, производителей других товаров. Это принесет нам $5 млрд", - пояснил он.

По словам Трампа, стороны согласились на создание зоны для торговли алюминием и сталью, а также создадут безопасную систему для поставок фармацевтической продукции.

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