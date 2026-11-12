Бабиш: Чехия заинтересована в поставках газа из Азербайджана
- 12 ноября, 2026
- 15:55
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Чехия заинтересована в поставках природного газа из Азербайджана в рамках диверсификации источников энергоснабжения.
Как сообщает корреспондент Report из Дублина, об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш журналистам перед началом саммитом Европейского политического сообщества.
"Есть заинтересованность в газе из Азербайджана, поскольку мы должны быть готовы к различным сценариям и иметь как можно больше источников поставок газа", - сказал Бабиш.
По его словам, Чехия не может позволить себе зависеть от ограниченного числа поставщиков энергоресурсов.
Премьер также упомянул недавние контакты с Алжиром, отметив, что Чехии удалось увеличить объемы поставок газа из этой страны.
"Источники ограничены, поэтому мы не можем позволить себе зависеть лишь от небольшого числа поставщиков", - подчеркнул он.
По его словам, во время визита чешской делегации в Азербайджан им удалось договориться о поставках некоторых видов вооружения.
Бабиш также упомянул проект чешского государственного пивоваренного завода Budějovický Budvar, связанный с развитием бизнеса в Азербайджане.