Началась регистрация на саммит SportAccord Convention 2027 в Баку

Началась регистрация на спортивный саммит SportAccord Convention 2027, который пройдет в Баку с 9 по 13 мая 2027 года.

Об этом Report сообщили в Операционной компании Baku City Circuit.

На саммите будут представлены более 120 международных спортивных федераций, Международный олимпийский комитет (МОК), руководящие органы городов, принимающих глобальные спортивные соревнования, и ведущие компании спортивной индустрии. В общей сложности ожидается участие более 1,7 тыс. официальных делегатов, представляющих свыше 600 организаций из 65 с лишним стран.