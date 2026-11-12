Началась регистрация на саммит SportAccord Convention 2027 в Баку
Спорт
- 12 ноября, 2026
- 15:53
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Началась регистрация на спортивный саммит SportAccord Convention 2027, который пройдет в Баку с 9 по 13 мая 2027 года.
Об этом Report сообщили в Операционной компании Baku City Circuit.
На саммите будут представлены более 120 международных спортивных федераций, Международный олимпийский комитет (МОК), руководящие органы городов, принимающих глобальные спортивные соревнования, и ведущие компании спортивной индустрии. В общей сложности ожидается участие более 1,7 тыс. официальных делегатов, представляющих свыше 600 организаций из 65 с лишним стран.
Bakıda keçiriləcək "SportAccord Convention 2027" sammiti üçün qeydiyyat başlayıb
Registration opens for SportAccord Convention 2027 in Baku
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