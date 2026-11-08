Трамп считает маловероятным возобновление ударов США по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновление ударов США по Ирану крайне маловероятно, особенно если будет достигнут прогресс в направлении ядерной сделки и открытия Ормузского пролива.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью CNN News.

"Это зависит от того, подпишут ли они очень жесткое соглашение. Я бы нанес удар при необходимости, но мы и так ударили по ним очень сильно", - отметил американский лидер.

Он предупредил, что ВС США остаются в полной готовности: "У меня здесь три авианосца. Они полностью снаряжены и готовы к бою".

Трамп также утверждал, что США способны уничтожить 38 иранских мостов в течение часа и что у Ирана осталось лишь 10% его ракетного потенциала и 15% потенциала в области беспилотников.

"Скорее всего, в этом не будет необходимости. Они очень сильно хотят заключить сделку", - подытожил Трамп.