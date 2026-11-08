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    Трамп считает маловероятным возобновление ударов США по Ирану

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 22:01
    Трамп считает маловероятным возобновление ударов США по Ирану

    Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновление ударов США по Ирану крайне маловероятно, особенно если будет достигнут прогресс в направлении ядерной сделки и открытия Ормузского пролива.

    Как передает Report, об этом он сказал в интервью CNN News.

    "Это зависит от того, подпишут ли они очень жесткое соглашение. Я бы нанес удар при необходимости, но мы и так ударили по ним очень сильно", - отметил американский лидер.

    Он предупредил, что ВС США остаются в полной готовности: "У меня здесь три авианосца. Они полностью снаряжены и готовы к бою".

    Трамп также утверждал, что США способны уничтожить 38 иранских мостов в течение часа и что у Ирана осталось лишь 10% его ракетного потенциала и 15% потенциала в области беспилотников.

    "Скорее всего, в этом не будет необходимости. Они очень сильно хотят заключить сделку", - подытожил Трамп.

    Дональд Трамп Операция США и Израиля против Ирана
    Tramp ABŞ-nin İrana hücumlarını yenidən başlamasını az ehtimal edir
    44 filmi
    44 filmi

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