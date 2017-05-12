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    Трамп предостерег уволенного главу ФБР от утечек в прессу

    Джеймсу Коми надо надеяться на то, что нет никаких записей наших разговоров, если он начнет сливать информацию в прессу

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп предупредил отправленного им в отставку директора ФБР Джеймса Коми о недопустимости утечек информации в СМИ. 

    "Джеймсу Коми надо надеяться на то, что нет никаких записей наших разговоров, если он начнет сливать информацию в прессу". 

    Как сообщает Report, об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

    Днем ранее Трамп дал первое интервью после скандального увольнения директора ФБР, в котором заявил, что лично принял решение об отставке Коми. В нем Трамп назвал Джеймса Коми "саморекламщиком" и "позером", а также заявил, что в ФБР при нем был бардак.

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