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    Трамп отказался от ежегодного ужина с журналистами из Белого дома

    Ежегодный ужин WHCA планируется провести 29 апреля в Вашингтоне

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что пропустит ежегодный торжественный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме (WHCA).

    Как передает Report, об этом он написал Трамп в своем Twitter, при этом пожелав его участникам хорошего вечера.

    "Я не буду присутствовать на ужине WHCA в этом году", — написал он.

    Ежегодный ужин WHCA на котором обычно собираются журналисты, знаменитости и политики, включая президента США, планируется провести 29 апреля в Вашингтоне.

    Ассоциация корреспондентов Белого дома — независимое объединение журналистов, основанное в 1914 году. Ранее ассоциация выступила с критикой решения пресс-службы администрации США не пускать на закрытый брифинг представителей ряда СМИ.

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