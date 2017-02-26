Трамп отказался от ежегодного ужина с журналистами из Белого дома

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что пропустит ежегодный торжественный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме (WHCA).

Как передает Report, об этом он написал Трамп в своем Twitter, при этом пожелав его участникам хорошего вечера.

"Я не буду присутствовать на ужине WHCA в этом году", — написал он.

Ежегодный ужин WHCA на котором обычно собираются журналисты, знаменитости и политики, включая президента США, планируется провести 29 апреля в Вашингтоне.

Ассоциация корреспондентов Белого дома — независимое объединение журналистов, основанное в 1914 году. Ранее ассоциация выступила с критикой решения пресс-службы администрации США не пускать на закрытый брифинг представителей ряда СМИ.