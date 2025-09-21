Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Другие страны
    • 21 сентября, 2025
    • 20:38
    Президент США Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию в секторе Газа как катастрофу, заявив, что Вашингтону необходимо с ней разобраться.

    Как передает Report, об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу Fox News.

    "Безусловно, Газа - это самая настоящая катастрофа. Нам необходимо с этим разобраться", - заявил он.

    По словам Трампа, еще один конфликт, по которому ему необходимо добиться мирного урегулирования, является украинский кризис.

    "Нам удалось урегулировать семь войн, - сказал он. - Осталась одна или две. Необходимо разобраться с Россией и Украиной, это ужасно".

    Американский лидер выразил надежду, что сможет хорошо выступить с речью на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые начнутся на следующей неделе. "Я собираюсь выступать в ООН и надеюсь, что хорошо с этим справлюсь", - указал Трамп, добавив, что в своем выступлении он будет говорить "о хорошем и плохом".

