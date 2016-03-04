Трамп не намерен становиться независимым кандидатом в президенты США

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Республиканец Дональд Трамп заявил, что намерен идти на выборы президента США именно как партийный, а не независимый кандидат. Как сообщает Report, об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox-News.

"Я не собираюсь идти как независимый кандидат. Я люблю Республиканскую партию, я привел в нее миллионы людей", - заявил миллиардер по завершении предвыборных теледебатов в штате Мичиган, где на днях состоятся первичные выборы.