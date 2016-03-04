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    Трамп не намерен становиться независимым кандидатом в президенты США

    Я выиграю у Клинтон. Остальные не победят ее

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Республиканец Дональд Трамп заявил, что намерен идти на выборы президента США именно как партийный, а не независимый кандидат. Как сообщает Report, об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox-News.

    "Я не собираюсь идти как независимый кандидат. Я люблю Республиканскую партию, я привел в нее миллионы людей", - заявил  миллиардер по завершении предвыборных теледебатов в штате Мичиган, где на днях состоятся первичные выборы.

    Трамп уверен, что только он, а не его конкуренты по республиканской предвыборной гонке, может выиграть у Хиллари Клинтон, которая считается основным претендентом на пост президента США от Демократической партии. "Думаю, лучший вариант для победы — чтобы я шел на выборы как республиканский кандидат. Я выиграю у Клинтон. Остальные не победят ее", — сказал он.

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