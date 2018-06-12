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    Трамп: CША прекратят военные учения у Корейского полуострова, но санкции остаются в силе

    Президент США: Когда придет подходящее время, я посещу Пхеньян

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "Когда придет подходящее время, я посещу Пхеньян, и когда придет подходящее время, приглашу Ким Чен Ына в Вашингтон". 

    Как сообщает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции 

    Президент США отметил, что сегодняшней встречей "мы готовимся открыть новую главу в истории". Дональд Трамп заявил, что доверяет Ким Чен Ыну и установил с ним  хорошие отношения.

    "Мы действительно можем стать друзьями", -отметил он.

    Трамп заявил, что по итогам саммита  было заявлено о приверженности полной денуклеаризации Корейского полуострова: "И мы договорились  достичь этого как можно скорее". 

    При этом, по словам президент США, санкции в отношении КНДР пока останутся в силе. Соединенные Штаты также не сократят свой оборонный потенциал в качестве гарантий безопасности для КНДР. При этом Вашингтон прекратит военные учения в районе Корейского полуострова.

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