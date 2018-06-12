Трамп: CША прекратят военные учения у Корейского полуострова, но санкции остаются в силе

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "Когда придет подходящее время, я посещу Пхеньян, и когда придет подходящее время, приглашу Ким Чен Ына в Вашингтон".

Как сообщает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции

Президент США отметил, что сегодняшней встречей "мы готовимся открыть новую главу в истории". Дональд Трамп заявил, что доверяет Ким Чен Ыну и установил с ним хорошие отношения.

"Мы действительно можем стать друзьями", -отметил он.

Трамп заявил, что по итогам саммита было заявлено о приверженности полной денуклеаризации Корейского полуострова: "И мы договорились достичь этого как можно скорее".

При этом, по словам президент США, санкции в отношении КНДР пока останутся в силе. Соединенные Штаты также не сократят свой оборонный потенциал в качестве гарантий безопасности для КНДР. При этом Вашингтон прекратит военные учения в районе Корейского полуострова.