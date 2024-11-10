Том Хэнкс покинул США из-за победы Трампа на выборах президента

Американский киноактер Том Хэнкс, наиболее известный по роли Форреста Гампа, уехал из США после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Американский киноактер Том Хэнкс, наиболее известный по роли Форреста Гампа, уехал из США после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Как передает Report , об этом сообщило издание The Direct.

В публикации цитируется открытое письмо, оставленное Хэнксом в адрес своих поклонников.

"С тяжелым сердцем и еще более тяжелым чемоданом я объявляю: я официально покинул страну. Да, вы не ослышались — сейчас я пишу это из далекого, неизвестного места, откуда открывается прекрасный вид на... ну, что-то, что точно не Америка", — написал Хэнкс.

Говоря о причинах отъезда, Хэнкс пояснил: "Президент Трамп 2.0 оказался не тем, к чему я был готов. Когда я увидел результаты, я подумал: "Беги, Форрест, беги!" И именно это я и сделал".

Актер призвал поклонников не думать, что он навсегда покидает США, и дал понять, что он может вернуться по окончании срока президентства Дональда Трампа.

Помимо этого, 5 ноября стало известно, что актер Ричард Гир и его супруга Алехандра Сильва продали ранчо в Коннектикуте за $10,75 млн перед тем, как осуществить планы о переезде в Испанию. Знаменитости уезжают из США вместе с сыновьями: 5-летним Александром и 4-летним Джеймсом.