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Тойво Клаар назначен послом Европейского союза в Узбекистане

Тойво Клаар назначен послом Европейского союза в Узбекистане Бывший специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар назначен на должность посла Европейского союза в Узбекистане.
Другие страны
11 сентября 2024 г. 16:03
Тойво Клаар назначен послом Европейского союза в Узбекистане

Бывший специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар назначен на должность посла Европейского союза в Узбекистане.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов на своей странице в соцсети "Х".

"Поприветствовал новоназначенного посла Европейского союза в Узбекистане Тойво Клаара и принял копии его верительных грамот. Правительство Узбекистана стремится способствовать укреплению связей между Центральной Азией и Европейским союзом с достижением ощутимых результатов", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Toivo Klaar Özbəkistan XİN rəhbərinə etimadnaməsinin surətini təqdim edib
Версия на английском языке Toivo Klaar appointed as EU Ambassador to Uzbekistan

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