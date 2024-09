Тойво Клаар назначен послом Европейского союза в Узбекистане

Бывший специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар назначен на должность посла Европейского союза в Узбекистане.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов на своей странице в соцсети "Х".

"Поприветствовал новоназначенного посла Европейского союза в Узбекистане Тойво Клаара и принял копии его верительных грамот. Правительство Узбекистана стремится способствовать укреплению связей между Центральной Азией и Европейским союзом с достижением ощутимых результатов", - говорится в публикации.