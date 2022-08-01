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Тест Байдена на коронавирус снова показал положительный результат

Тест Байдена на коронавирус снова показал положительный результат Новый тест президента США Джо Байдена на коронавирус в понедельник показал положительный результат, американский лидер продолжит соблюдать жесткие меры самоизоляции.
Другие страны
1 августа 2022 г. 21:34
Тест Байдена на коронавирус снова показал положительный результат

Новый тест президента США Джо Байдена на коронавирус в понедельник показал положительный результат, американский лидер продолжит соблюдать жесткие меры самоизоляции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится заявлении лечащего врача президента Кевина О'Коннора, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Президент в начале недели продолжает чувствовать себя хорошо", - подчеркнул специалист. Как он уточнил, "сегодня утром, как и ожидалось, его тест на антитела к вирусу SARS-CoV-2 остается положительным". "Президент продолжит соблюдать жесткие меры самоизоляции", - пояснил О'Коннор. По его словам, американский лидер по-прежнему будет выполнять свои должностные обязанности, находясь в Белом доме.

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