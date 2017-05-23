Тереза Мэй: Личность подозреваемого в теракте в Манчестере установлена

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ У полиции есть данные о подозреваемом в совершении теракта в Манчестере. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе экстренного брифинга.

"Полиция и службы безопасности полагают, что они установили личность преступника", - заявила Мэй.

Имени подозреваемого она не назвала.

При этом полиция Манчестера заявила, что в связи со вчерашним взрывом задержан 23-летний мужчина.

Вечером 22 мая в Манчестере на стадионе, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел взрыв.

Нападение на стадионе в Манчестере, в результате которого к настоящему времени погибли 22 человека, было совершено одним человеком, пронесшим с собой на арену взрывное устройство.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после брифинга для СМИ поедет в Манчестер, где ранее произошел теракт.

По ее словам, уровень террористической угрозы повышен не будет.

После поездки в Манчестер, Мэй вернется в Лондон, где проведет еще одно заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA.