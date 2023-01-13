О нас

Тела трех мигрантов нашли на границе между Польшей и Беларусью

Тела трех мигрантов нашли на границе между Польшей и Беларусью Тела трех мигрантов были найдены неподалеку от границы между Польшей и Беларусью, в районе Беловежи.
Другие страны
13 января 2023 г. 12:05
Тела трех мигрантов нашли на границе между Польшей и Беларусью

Тела трех мигрантов были найдены неподалеку от границы между Польшей и Беларусью, в районе Беловежи.

Как передает Report, об этом сообщили польские СМИ.

Причины их смерти при этом не раскрываются.

Информацию о погибших подтвердила пресс-секретарь Подляской полиции Эдита Вилчиньская, не раскрывая точное количество погибших.

"Погранохрана передала нам данные об обнаружении тел неизвестных людей", - сказала она.

СМИ сообщают, что с начала гуманитарного кризиса на польско-белорусской границе число официально подтвержденных смертей составило 30 человек, еще 185 числятся пропавшими без вести.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) разрешил Польше отправлять нелегальных мигрантов обратно в Беларусь.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Polşa-Belarus sərhədində 3 miqrantın meyiti tapılıb
Версия на английском языке Three migrants found dead on border between Poland and Belarus

Экслюзивные новости

В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии назначен новый директор
В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии назначен новый директор
12 января 2023 г. 14:39
Обнародованы видеокадры с подозреваемыми в убийстве врача в Евлахе
Обнародованы видеокадры с подозреваемыми в убийстве врача в Евлахе
12 января 2023 г. 13:22
Омбудсмен: Незаконная эксплуатация месторождений Азербайджана - угроза для всего региона
Омбудсмен: Незаконная эксплуатация месторождений Азербайджана - угроза для всего региона
12 января 2023 г. 12:02
В прошлом году более 2,3 тыс. граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
В прошлом году более 2,3 тыс. граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
12 января 2023 г. 10:02
В Азербайджане 17% производимой электроэнергии приходится на альтернативную энергию
В Азербайджане 17% производимой электроэнергии приходится на альтернативную энергию
11 января 2023 г. 17:44
Омбудсмен Украины: Азербайджан оказывает украинцам гуманитарную помощь
Омбудсмен Украины: Азербайджан оказывает украинцам гуманитарную помощь
11 января 2023 г. 16:21
Посол: Правительство и народ Пакистана высоко ценят помощь Азербайджана
Посол: Правительство и народ Пакистана высоко ценят помощь Азербайджана
11 января 2023 г. 12:49
Эксперт: Иран не готов к новому противостоянию в регионе, имея серьезные внутренние проблемы
Эксперт: Иран не готов к новому противостоянию в регионе, имея серьезные внутренние проблемы
9 января 2023 г. 13:20
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
6 января 2023 г. 17:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi