Тела трех мигрантов нашли на границе между Польшей и Беларусью

Тела трех мигрантов были найдены неподалеку от границы между Польшей и Беларусью, в районе Беловежи.
Как передает Report, об этом сообщили польские СМИ.
Причины их смерти при этом не раскрываются.
Информацию о погибших подтвердила пресс-секретарь Подляской полиции Эдита Вилчиньская, не раскрывая точное количество погибших.
"Погранохрана передала нам данные об обнаружении тел неизвестных людей", - сказала она.
СМИ сообщают, что с начала гуманитарного кризиса на польско-белорусской границе число официально подтвержденных смертей составило 30 человек, еще 185 числятся пропавшими без вести.
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) разрешил Польше отправлять нелегальных мигрантов обратно в Беларусь.