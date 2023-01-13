Тела трех мигрантов нашли на границе между Польшей и Беларусью

Тела трех мигрантов были найдены неподалеку от границы между Польшей и Беларусью, в районе Беловежи.

Тела трех мигрантов были найдены неподалеку от границы между Польшей и Беларусью, в районе Беловежи.

Как передает Report, об этом сообщили польские СМИ.

Причины их смерти при этом не раскрываются.

Информацию о погибших подтвердила пресс-секретарь Подляской полиции Эдита Вилчиньская, не раскрывая точное количество погибших.

"Погранохрана передала нам данные об обнаружении тел неизвестных людей", - сказала она.

СМИ сообщают, что с начала гуманитарного кризиса на польско-белорусской границе число официально подтвержденных смертей составило 30 человек, еще 185 числятся пропавшими без вести.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) разрешил Польше отправлять нелегальных мигрантов обратно в Беларусь.