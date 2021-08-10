Талибы захватили шестую столицу провинции в Афганистане

Боевики радикального движения «Талибан» взяли под контроль город Айбак — административный центр провинции Саманган на севере Афганистана.

Боевики радикального движения "Талибан" взяли под контроль город Айбак — административный центр провинции Саманган на севере Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает телеканал Al Jazeera. Информацию подтвердил заместитель губернатора этой провинции Сефатуллу Самангани.

По его словам, эта провинция стала шестой по счету, которая полностью перешла под контроль боевиков.

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода из страны войск США в середине июля. Как ранее заявлял представитель "Талибана", под контролем радикального движения находятся около 90% границ Афганистана. Однако в Минобороны Афганистана эту информацию опровергли.