Талибы казнили двух человек, обвиненных в грабеже

Боевики захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" казнили через повешение двух жителей северо-западной провинции Герат, которые были обвинены в вооруженном ограблении жилого дома.

Боевики захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" казнили через повешение двух жителей северо-западной провинции Герат, которые были обвинены в вооруженном ограблении жилого дома.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, минувшей ночью двое мужчин попытались проникнуть в квартиру одного из жителей уезда Обе. Хозяин дома при поддержке соседей скрутил преступников, нанеся им серьезные огнестрельные ранения из своего ружья. После этого боевики "Талибана" при большом скоплении людей казнили грабителей без предварительного разбирательства.

25 сентября талибы осуществили в Герате первые с момента захвата власти в стране публичные казни, повесив четырех жителей указанного региона, которые были обвинены в похищении людей.

Незадолго до этого один из основателей движения мулла Нуруддин Тураби в интервью агентству Associated Press заявлял, что "Талибан" планирует возобновить публичные казни, начиная с практики отсечения конечностей за воровство.

3 октября в восточной провинции Нангархар радикалы казнили двух боевиков группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство".