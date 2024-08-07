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Тайвань зафиксировал приближение 36 летательных аппаратов и 8 кораблей КНР

Тайвань зафиксировал приближение 36 летательных аппаратов и 8 кораблей КНР Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 36 летательных аппаратов и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая.
Другие страны
7 августа 2024 г. 09:01
Тайвань зафиксировал приближение 36 летательных аппаратов и 8 кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 36 летательных аппаратов и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства острова в соцсети X.

Как сообщается, 31 летательный аппарат пересек срединную линию Тайваньского пролива, вошел в опознавательную зону ПВО в северной, центральной, юго-западной и восточной частях острова.

Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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