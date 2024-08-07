Тайвань зафиксировал приближение 36 летательных аппаратов и 8 кораблей КНР
Тайвань зафиксировал приближение 36 летательных аппаратов и 8 кораблей КНРВооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 36 летательных аппаратов и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая.
Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 36 летательных аппаратов и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства острова в соцсети X.
Как сообщается, 31 летательный аппарат пересек срединную линию Тайваньского пролива, вошел в опознавательную зону ПВО в северной, центральной, юго-западной и восточной частях острова.
Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.
36 PLA aircraft and 8 PLAN vessels operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 31 of the aircraft crossed the median line and entered Taiwan's northern, central, southwestern, and eastern ADIZ. We have monitored the situation and responded accordingly. pic.twitter.com/g3ZdqDuAYy
— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. (@MoNDefense) August 7, 2024