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    Суд в Париже оштрафовал Total на 500 тыс. евро

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Суд в Париже оштрафовал компанию Total на 500 тыс. евро по делу о коррупции в Иране. 

    Как передает Report, об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP).

    По его данным, суд признал компанию виновной в подкупе чиновника во время подписания контракта о поставках газа в 1997 году. Было установлено, что после этого в период с 2000 по 2004 годы она перевела взятки в общей сложности на 30 млн долларов через посредников.

    Прокуратура требовала назначить максимальный штраф в размере 750 тыс. евро, а также конфисковать в пользу государства средства со счетов компании в размере 250 млн евро. По мнению стороны обвинения, эта сумма эквивалентна потенциальной выгоде, полученной от взятки.

    Ранее в рамках разбирательства по этому же делу в США в 2013 году Total согласилась выплатить государству 398 млн долларов.

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