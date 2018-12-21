Суд в Париже оштрафовал Total на 500 тыс. евро

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Суд в Париже оштрафовал компанию Total на 500 тыс. евро по делу о коррупции в Иране.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его данным, суд признал компанию виновной в подкупе чиновника во время подписания контракта о поставках газа в 1997 году. Было установлено, что после этого в период с 2000 по 2004 годы она перевела взятки в общей сложности на 30 млн долларов через посредников.

Прокуратура требовала назначить максимальный штраф в размере 750 тыс. евро, а также конфисковать в пользу государства средства со счетов компании в размере 250 млн евро. По мнению стороны обвинения, эта сумма эквивалентна потенциальной выгоде, полученной от взятки.

Ранее в рамках разбирательства по этому же делу в США в 2013 году Total согласилась выплатить государству 398 млн долларов.