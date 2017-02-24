Строительство стены между США и Мексикой начнется быстрее графика

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп пообещал начать строительство стены на границей с Мексикой раньше запланированного срока.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил в пятницу на Конференции консервативной политической деятельности (CPAC) в Вашингтоне.

"Мы начнем строить стену очень скоро, гораздо раньше запланированных сроков, гораздо, значительно раньше графика", - заявил он. Вместе с тем ранее не назывались конкретные сроки реализации проекта по строительству стены, который стал одним из ключевых в предвыборной кампании Трампа.

"Мы отправим отсюда плохих (людей) тех, кто не должен быть здесь", - заверил президент США.