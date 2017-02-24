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    Строительство стены между США и Мексикой начнется быстрее графика

    Трамп: Мы начнем строить стену очень скоро, гораздо раньше запланированных сроков

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп пообещал начать строительство стены на границей с Мексикой раньше запланированного срока. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил в пятницу на Конференции консервативной политической деятельности (CPAC) в Вашингтоне.

    "Мы начнем строить стену очень скоро, гораздо раньше запланированных сроков, гораздо, значительно раньше графика", - заявил он. Вместе с тем ранее не назывались конкретные сроки реализации проекта по строительству стены, который стал одним из ключевых в предвыборной кампании Трампа.

    "Мы отправим отсюда плохих (людей) тех, кто не должен быть здесь", - заверил президент США.

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