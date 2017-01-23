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    Стрельба в США: пострадали семь человек - ВИДЕО

    Инцидент связан с ограблением

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Один человек убит, еще шестеро получили ранения в результате стрельбы при попытке ограбления в одном из торговых центров Сан-Антонио, штат Техас, США.

    Как передает Report, об этом сoобшил "ABC13". 

    По данным телеканала, первые сообщения о стрельбе поступили в районе 15.30 по местному времени.

    Инцидент произошел в торговом центре Rolling Oaks Mall, расположенном в северо-восточной части города.

    Как сообщил глава местной полиции, инцидент связан с ограблением.

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