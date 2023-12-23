США запретили импорт морепродуктов из РФ

Соединенные Штаты Америки ввели запрет на импорт российских морепродуктов.

Соединенные Штаты Америки ввели запрет на импорт российских морепродуктов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США опубликовало документ, который вводит запрет на импорт из России лосося, трески, краба и минтая.

Запрет распространяется также на морепродукты, которые выловили российские суда.

Ограничения действуют независимо от того, были ли такие рыба, морепродукты и их заготовки переработаны или существенно преобразованы в другой продукт за пределами России.