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США выделят Филиппинам 500 млн долларов на усиление обороны

США выделят Филиппинам 500 млн долларов на усиление обороны Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин объявили о выделении 500 млн долларов на укрепление обороны Филиппин.
Другие страны
30 июля 2024 г. 15:16
США выделят Филиппинам 500 млн долларов на усиление обороны

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин объявили о выделении 500 млн долларов на укрепление обороны Филиппин.

Как передает Report, об этом пишет Интерфакс со ссылкой на AP.

Блинкен и Остин сделали такое заявление после переговоров с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом в Маниле.

Отмечается, что выделенная сумма пойдет на модернизацию филиппинской армии, погранслужбы, а также на укрепление сотрудничества c США в сфере безопасности.

"Наши страны и многие другие страны в регионе разделяют обеспокоенность из-за некоторых действий, которые предпринимает Китай. Речь идет о действиях в Южно-Китайском море и Восточно-Китайском море, которые направлены на эскалацию", - сказал Блинкен на пресс-конференции.

Он также заявил, что США окажут помощь Филиппинам, если на силы этой азиатской страны будет совершена атака в Тихом океане.

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Версия на английском языке US pledges $500 million to bolster Philippines' defense capabilities

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