США уничтожили ракетную систему хуситов в Йемене

Американские военные нанесли новый удар по Йемену, целью стала ракетная система хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах".

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

По заявлению командования, ракетная система "представляла непосредственную угрозу силам США, коалиции и торговым судам в регионе".

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.