США уничтожили ракетную систему хуситов в Йемене

Американские военные нанесли новый удар по Йемену, целью стала ракетная система хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах".

Американские военные нанесли новый удар по Йемену, целью стала ракетная система хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах".

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

По заявлению командования, ракетная система "представляла непосредственную угрозу силам США, коалиции и торговым судам в регионе".

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.