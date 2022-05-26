США проводят секретные переговоры с Саудовской Аравией о наращивании нефтедобычи

Советники президента США Джо Байдена находятся с тайным визитом в Саудовской Аравии с целью обсуждения возможного увеличения нефтедобычи королевством.

Советники президента США Джо Байдена находятся с тайным визитом в Саудовской Аравии с целью обсуждения возможного увеличения нефтедобычи королевством.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил портал Axios.

По данным портала, координатор политики Белого дома на Ближнем Востоке Бретт МакГурк и старший советник по глобальной энергобезопасности в госдепе Амос Хохштейн прибыли в королевство накануне.

"США, в частности, хотят от Саудовской Аравии увеличения нефтедобычи, чтобы иметь возможность ввести широкий спектр санкций против российской нефти на фоне конфликта в Украине", - отмечает Axios.

Американские власти также хотят снизить цены на топливо в преддверии промежуточных выборов в США осенью 2022 года.