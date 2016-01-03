​США призвали Иран и Саудовскую Аравию воздержаться от эскалации напряженности в регионе

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Не предпринимать действий, способных повлечь за собой дальнейшую эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и обострение нынешних противоречий между суннитами и шиитами, призвали Иран и Саудовскую Аравию Соединенные Штаты.

Как передает Report, об этом заявила корреспонденту ТАСС официальный представитель госдепартамента США.

По ее словам, американское правительство "находится в курсе сообщений об акциях протеста у различных дипломатических миссий Саудовской Аравии в Иране".

"Эти манифестации, согласно имеющимся сведениям, состоялись в связи с "казнью в Саудовской Аравии шиитского религиозного деятеля и политического активиста (шейха) Нимра ан-Нимра", - отметила представитель внешнеполитического ведомства США.

По ее словам, администрация США "поддерживает право на мирное проведение акций протеста", но одновременно "осуждает самым решительным образом любые нападения на дипломатическую собственность".

В сложившейся ситуации Вашингтон настаивает на том, чтобы "правительство Ирана в полной мере выполняло свои международные обязательства по защите такой собственности", и чтобы оно восстановило спокойствие, подтвердила американский дипломат.

Как она в заключение подчеркнула, "мы призываем все стороны избегать каких-либо действий, которые обострят напряженность в регионе".

Демонстранты атаковали диппредставительства Саудовской Аравии в Тегеране и Мешхеде в знак протеста против казни шиитского богослова шейха Нимра ан-Нимра.