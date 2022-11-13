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США предоставят Украине новый пакет военной помощи

США предоставят Украине новый пакет военной помощи США предоставят Украине в течение ближайших двух недель новый пакет военной помощи, который будет примерно равен предыдущему по объемам.
Другие страны
13 ноября 2022 г. 17:42
США предоставят Украине новый пакет военной помощи

США предоставят Украине в течение ближайших двух недель новый пакет военной помощи, который будет примерно равен предыдущему по объемам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Будет еще один пакет помощи в следующие пару недель, он поступит примерно по тому же графику и будет приблизительно такого же масштаба, как и в последние несколько недель и месяцев. Так что не будет ни ослабления нашей поддержки", - сказал Салливан, выступая на брифинге на борту самолета американского лидера на пути из Камбоджи в Индонезию.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ bir neçə həftəyə Ukraynaya yeni hərbi yardım paketi təqdim edəcək

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