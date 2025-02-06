США планируют арестовать второй самолет Мадуро

Администрация президента США Дональда Трампа планирует арестовать второй самолет венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует арестовать второй самолет венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

Как указано в попавшем в распоряжение агентства документе, речь идет о самолете Dassault Falcon 200. Это воздушное судно используется президентом Венесуэлы и другими высокопоставленными лицами страны для полетов в иностранные государства, включая Грецию, Кубу, Россию и Турцию, что, с точки зрения американской администрации, является нарушением санкций США.

По данным AP, госсекретарь США Марко Рубио намерен объявить об аресте самолета в четверг во время визита в столицу Доминиканской Республики Санто-Доминго, где сейчас находится воздушное судно Мадуро. Для проведения конфискации главе Госдепа потребовалось подписать запрос на исключение из указа о заморозке иностранной помощи, чтобы выделить $230 тыс. на хранение и обслуживание самолета. Утверждение решения об аресте самолета также потребовало одобрения Министерства юстиции США, отмечает агентство.

2 сентября США арестовали в Доминиканской Республике самолет Мадуро и переправили его в штат Флорида. Как утверждает американское министерство юстиции, воздушное судно было приобретено с нарушением мер экспортного контроля и законодательства США о санкциях. Второй самолет, принадлежащий правительству Венесуэлы, удерживается в Доминиканской Республике по запросу США. МИД Венесуэлы назвал эти шаги пиратством.

В 2019 году Венесуэла разорвала отношения с США после того, как Вашингтон признал самопровозглашенного Хуана Гуайдо президентом республики. С 2015 года США и их союзники ввели против Венесуэлы более 930 односторонних ограничительных мер. Наибольший ущерб экономике страны наносят жесткие санкции, введенные в 2019 году при президенте Трампе против государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela, S.A (PDVSA).