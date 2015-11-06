США направили дополнительно шесть истребителей на авиабазу в Турции

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы США направили дополнительно шесть истребителей F-15 на американскую авиабазу Инджирлик в Турции, самолеты прибыли на турецкую территорию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении командования ВС США в Европе.

"Для демонстрации нашей непоколебимой поддержки суверенитету Турции и коллективной безопасности в регионе европейское командование ВС США распорядилось, чтобы ВВС США направили шесть самолетов F-15 на авиабазу Инджирлик, Турция", - говорится в сообщении командования, размещенном в официальном аккаунте в Facebook. В сообщении указывается, что "Орлы" (так называют эти истребители - прим.) приземлились в Турции.

Европейское командование ВС США также подчеркнуло, что отправка дополнительных самолетов была осуществлена "в ответ на запрос правительства Турции о поддержке в обеспечении безопасности суверенитета турецкого воздушного пространства".

На прошлой неделе стало известно, что президент США Барак Обама постановил разместить дополнительные штурмовики A-10 и истребители F-15 на американской авиабазе Инджирлик в Турции.